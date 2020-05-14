США рассекретили отчеты летчиков о «встречах» с НЛО

Американские пилоты утверждают, что эти «нечто» не похожи на летающие тарелки.

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Фото, видео: 5-tv.ru

«Отчеты об опасных ситуациях», а именно фиксирование пилотами самолетов Военно-воздушных сил США «неопознанных воздушных феноменов» (unidentified aerial phenomena) содержат детали об этих инцидентах в воздухе, пишет «Утро.ру». Пентагон в апреле снял гриф секретности и опубликовал видеозаписи трех подобных встреч.

«Неизвестный летательный аппарат, судя по всему, является небольшим по размеру, приблизительно как чемодан, а цвет у него серебристый», — сообщается в докладе об инциденте, имевшем место 26 марта 2014 года.

В ноябре 2013 года истребитель Военно-морских сил «приблизился на расстояние в 300 метров к летающему объекту, однако не смог его точно идентифицировать». В документе говорится, что летчик «попытался восстановить визуальных контакт с этим летательным аппаратом, однако не смог этого сделать».

В сообщении об инциденте, произошедшем 27 июня 2013 года, отмечается, что замеченный «летательный аппарат был белого цвета, а по своим размерам примерно соответствовал беспилотнику или ракете».

Все пилоты — свидетели этих событий утверждают, что увиденное напоминало им дроны, однако установить их принадлежность никому не удалось. В любом случае в Пентагоне считают, что подобные объекты представляют опасность для американских военных, ведь все три случая были зафиксированы над Восточным побережьем в районе штата Вирджиния в зоне, предназначенной для тренировочных полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на записях, сделанных ВМС США, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.

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