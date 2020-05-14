В Гатчине под Петербургом полыхают десятки коттеджей на платформе Мариенбург
На кадрах видно, что пламенем охвачены крыши близко стоящий построек.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Гатчине под Петербургом полыхают десятки коттеджей на платформе Мариенбург. На кадрах видно, что пламенем охвачены крыши близко стоящий построек.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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