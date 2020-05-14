На кадрах видно, что пламенем охвачены крыши близко стоящий построек.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Гатчине под Петербургом полыхают десятки коттеджей на платформе Мариенбург. На кадрах видно, что пламенем охвачены крыши близко стоящий построек.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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В Гатчине под Петербургом полыхают десятки коттеджей на платформе Мариенбург

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