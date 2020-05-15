Крупную партию масок из Китая похитили на глазах у сопровождающих в Москве

Партию медицинских масок из Китая на 28 миллионов рублей дерзко похитили в Москве. Грузовики с товаром скрылись в неизвестном направлении, когда машину сопровождения остановили для проверки инспекторы ГИБДД.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавший бизнесмен вместе с другом перевозил китайские маски в столицу из Екатеринбурга. Из Москвы им предложили доставить товар до склада в Солнечногорске и обещали дать расчет по приезду. Маски перевозили на двух грузовиках, которые сопровождала легковая машина марки «Мерседес». Однако на Бусиновском проезде их остановил наряд ГИБДД для проверки документов, и пока сопровождающие общались со стражами порядка, машины уехали. Контактные телефоны предполагаемых мошенников выключены.

По словам приятеля пострадавшего, покупателей масок они нашли в сети.

«Через интернет вышли. Маски китайские. В России делают, но основной ходовой товар — в Китае. Российские, например, 25 рублей, а китайские — 15-10», — рассказал мужчина.

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. Есть версия, что наряд дорожной полиции мог быть подставным.

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