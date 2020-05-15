В России онлайн-ипотеку сделают более массовой

Услуга получения ипотеки онлайн станет в России более массовой. Как пишут «Известия», на сегодняшний день взять кредит на жилье, не выходя из дома, можно в трех банках, еще четыре кредитные организации готовят к запуску такой сервис.

Заключение договора без присутствия в офисе стало актуальным в период пандемии коронавируса. Президент РФ дал поручение правительству и ЦБ, чтобы эта услуга стала доступной большому числу граждан. Сегодня на вторичное и первичное жилье взять кредит-онлайн можно только в банке ДОМ. РФ. «Сбербанк» и ВТБ занимаются только рынком нового жилья.

В ближайшее время услугу дистанционного получения ипотеки запустят в МКБ и ПСБ, в «Ак Барс Банке» — до конца года. «Газпромбанк» уже позволяет оформить заявку на онлайн-ссуду, возможность подать документы дистанционно в организации обещают уже скоро.

Из приятных бонусов. При удаленной регистрации ставка может быть ниже. Данная практика уже действует в «Сбербанке» и ДОМ. РФ. Планируют снизить ставку по продукту и в других банках.

«Должна быть возможность проводить электронную регистрацию сделки и удаленную идентификацию клиентов, в том числе с помощью Единой биометрической системы. Услуга удаленной регистрации платная, но обходится дешевле, чем если оформлять сделку в офисе», — рассказала глава центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

Идентификация будет происходить с использованием биометрических данных, разрешение на сбор, обработку и хранение которых можно получить только с письменного согласия клиента. Закон об удаленном сборе биометрии пока не принят, но над ним уже работают.

На сегодняшний день юристы оценивают риски онлайн-кредитования, отмечая, что они будут, но не выше, чем обычно, поскольку большинство информации и так обрабатывается в электронном виде. Камнем преткновения для развития онлайн-ипотеки может стать удаленная идентификация клиентов. Кроме того, эксперты опасаются роста риска мошенничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФф Владимир Путин поручил проработать снижение первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми.