Слуцкая в образе женщины-кошки помечтала о суперсиле

Российская фигуристка Ирина Слуцкая порадовала фанатов архивным снимком в образе женщины-кошки. Этой фотографией она сопроводила пост в Instagram о суперспособностях, которых иногда не хватает обычным людям.

«Мы та еще суперсемейка! Главная наша суперсила — уметь поддерживать, помогать друг другу и сильно-сильно любить. А теперь серьезно, какую суперсилу вы хотели бы иметь?» — поинтересовалась она у поклонников.

Instagram @slutskayaofficial

В комментариях многие сошлись на том, что любовь, терпение и смирение — лучшие способности, которыми могут обладать люди.

«Силу доброты и взаимопонимания»;

«Мудрость и смирение»;

«Суперсила — любовь!»

«Круто, молодец»;

«Скорее не суперсилу, а сутки в 48 часов и, чтобы достаточно было двух часов на сон», — фантазировали фанаты.

В конце 2019 года Ирина Слуцкая стала многодетной мамой. В ее семье появился третий ребенок, девочку назвали Кирой. От первого брака фигуристка воспитывает девятилетнюю Варвару и 12-летнего Артема. Сейчас спортсменка замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ирина Слуцкая показала себя на позднем сроке беременности.