Ирина Слуцкая показала себя на позднем сроке беременности

Российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала фотографию в Instagram, которую сделала на поздних сроках беременности. Также спортсменка поделилась историей имени дочери.

В публикации она рассказала, почему выбрала для наследницы необычное имя Кира. По ее словам, во время беременности они постоянно обсуждали эту тему с семьей.

«Не знаю, как, но в итоге у нас появился список вариантов их трех имен: Кира, Карина, Каролина», — написала знаменитость.

Ирина призналась, что хотела назвать дочь оригинально и сначала сделала выбор в пользу последнего в списке варианта. По ее словам, оно звучит красиво. Однако родные его сразу не одобрили.

«Признаюсь, я хотела необычное имя (Саш и Маш уже перебор на детских площадках). Но все же, чтобы оно было не вычурно зарубежным, и которое звучало бы по всему миру. Сложная комбинация» — вспоминает звезда.

Instagram @slutskayaofficial

Поставить точку в этом вопросе не получилось даже усилиями большой семьи: у старших детей возник спор на эту тему. Однако все стало на свои места, как только на свет появилась сама наследница.

«Посмотрев в ее маленькие глазки и милое личико, я поняла, что это точно вылитая Кира!» — написала фигуристка.

Ирина Слуцкая воспитывает двоих детей от первого брака с тренером Сергеем Михеевым — девятилетнюю Варвару и 12-летнего Артема. Сейчас спортсменка замужем за бизнесменом Алексеем Говыриным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Слуцкая ответила на слухи о возвращении в спорт.