Почему Дагестану может грозить экологическая катастрофа?
Каждый год большая вода приносит с собой в регион тонны мусора.
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Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru
Начавшийся паводок в Дагестане может привести к серьезной экологической катастрофе. Каждый год большая вода приносит с собой тонны мусора. В Гоцатлиснком водохранилище уже образовались плавучие острова из опасных отходов.
Течением их относит к плотине ГЭС. И если мусорный поток попадет в оборудование электростанции, серьезных последствий не избежать.
Проблема вывоза и утилизации отходов в горных районах Дагестана стоит уже очень остро и если не начать ее решать сегодня, то завтра уже может быть поздно, в этом убедился Мурад Магомедов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой нерешенной проблеме в Дагестане. В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет.
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