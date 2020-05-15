Почему Дагестану может грозить экологическая катастрофа?

Начавшийся паводок в Дагестане может привести к серьезной экологической катастрофе. Каждый год большая вода приносит с собой тонны мусора. В Гоцатлиснком водохранилище уже образовались плавучие острова из опасных отходов.

Течением их относит к плотине ГЭС. И если мусорный поток попадет в оборудование электростанции, серьезных последствий не избежать.

Проблема вывоза и утилизации отходов в горных районах Дагестана стоит уже очень остро и если не начать ее решать сегодня, то завтра уже может быть поздно, в этом убедился Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой нерешенной проблеме в Дагестане. В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет.