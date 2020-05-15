Каждый год большая вода приносит с собой в регион тонны мусора.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Начавшийся паводок в Дагестане может привести к серьезной экологической катастрофе. Каждый год большая вода приносит с собой тонны мусора. В Гоцатлиснком водохранилище уже образовались плавучие острова из опасных отходов.

Течением их относит к плотине ГЭС. И если мусорный поток попадет в оборудование электростанции, серьезных последствий не избежать.

Проблема вывоза и утилизации отходов в горных районах Дагестана стоит уже очень остро и если не начать ее решать сегодня, то завтра уже может быть поздно, в этом убедился Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой нерешенной проблеме в Дагестане. В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
73.93
0.35 79.90
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Меркель заявила о причастности России к кибератакам на бундестаг
9:55
«Я красивый»: «Руки-Базуки» в женском парике заинтриговал фанатов странным видео
9:43
Почему Дагестану может грозить экологическая катастрофа?
9:35
Дарья Мороз в образе брюнетки рассказала о тонне съеденной пиццы
9:24
В сирийском Алеппо организовали производство масок
9:11
«Умопомрачительные ноги»: Седокова в дерзком мини взбудоражила поклонников

Сейчас читают

Видео: Танец Светланы Лободы в трусах и топе взорвал сеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок