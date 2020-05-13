В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет

Забытый чиновниками барак стоит в самом центре столицы Дагестана.

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Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru

Бороться за нормальную жизнь сейчас приходится и нескольким семьям из Дагестана. В самом центре Махачкалы среди новых высоток стоит забытый чиновниками барак. Здание признано аварийным еще 30 лет назад, но переселения из ветхого дома люди ждут до сих пор. С обитателями махачкалинских трущоб пообщался Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обрушении перекрытий в жилом доме в Москве.

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