В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет

Бороться за нормальную жизнь сейчас приходится и нескольким семьям из Дагестана. В самом центре Махачкалы среди новых высоток стоит забытый чиновниками барак. Здание признано аварийным еще 30 лет назад, но переселения из ветхого дома люди ждут до сих пор. С обитателями махачкалинских трущоб пообщался Мурад Магомедов.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обрушении перекрытий в жилом доме в Москве.