В махачкалинских трущобах люди ждут новое жилье 30 лет
Забытый чиновниками барак стоит в самом центре столицы Дагестана.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / Алеев Егор, 5-tv.ru
Бороться за нормальную жизнь сейчас приходится и нескольким семьям из Дагестана. В самом центре Махачкалы среди новых высоток стоит забытый чиновниками барак. Здание признано аварийным еще 30 лет назад, но переселения из ветхого дома люди ждут до сих пор. С обитателями махачкалинских трущоб пообщался Мурад Магомедов.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обрушении перекрытий в жилом доме в Москве.
Читайте также
57%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?