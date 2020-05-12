Экс-солистка золотого состава «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в Instagram выложила фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков. 37-летняя певица позирует лежа на шезлонге в черном сплошном купальнике. На плечи знаменитости небрежно наброшен белый махровый халат, полы которого подчеркивают ее аппетитные бедра.

«Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться?» — задалась вопросом Анна Седокова в подписи под фото.

Instagram @annasedokova

Пользователи, подписанные на страницу певицы, в буквальном смысле сошли с ума от увиденного. Откровенные и, порой, скабрезные комплименты говорят сами за себя.

«Вот это женщина!»

«Ты идеальна! Ты божественно выглядишь! Ты небо! Ты море! Ты нереально красива»;

«Красотка! Такую съесть хочется!»

«Классные формы!» — восхищаются юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова с бойфрендом показали, как сильно любит своего питомца.