«Съесть хочется!» — Формы Анны Седоковой свели с ума подписчиков
Бывшая солистка золотого состава «ВИА Гра» выложила в сеть относительно скромный снимок.
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Фото, видео: Instagram @annasedokova
Экс-солистка золотого состава «ВИА Гра» Анна Седокова на своей странице в Instagram выложила фото, которое не оставило равнодушными ее подписчиков. 37-летняя певица позирует лежа на шезлонге в черном сплошном купальнике. На плечи знаменитости небрежно наброшен белый махровый халат, полы которого подчеркивают ее аппетитные бедра.
«Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться?» — задалась вопросом Анна Седокова в подписи под фото.
Пользователи, подписанные на страницу певицы, в буквальном смысле сошли с ума от увиденного. Откровенные и, порой, скабрезные комплименты говорят сами за себя.
«Вот это женщина!»
«Ты идеальна! Ты божественно выглядишь! Ты небо! Ты море! Ты нереально красива»;
«Красотка! Такую съесть хочется!»
«Классные формы!» — восхищаются юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Седокова с бойфрендом показали, как сильно любит своего питомца.
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