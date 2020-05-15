Возведенный в сжатые сроки госпиталь с новейшим оборудованием открылся в Петербурге
Еще семь таких же многофункциональных медицинских центров Минобороны введены в эксплуатацию в Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
В России вводят в эксплуатацию сразу восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны. Госпитали, оборудованные новейшим оборудованием, будут принимать, в том числе пациентов, зараженных коронавирусом.
Комплексы были возведены в кратчайшие сроки — такую задачу поставил Владимир Путин. И сегодня президенту доложили о полной готовности объектов.
Один из центров заработал и в Петербурге, там побывал корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
81%
-0.72 79.13
-0.77
Нашли ошибку?