Еще семь таких же многофункциональных медицинских центров Минобороны введены в эксплуатацию в Калининграде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ и Петропавловске-Камчатском.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

В России вводят в эксплуатацию сразу восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны. Госпитали, оборудованные новейшим оборудованием, будут принимать, в том числе пациентов, зараженных коронавирусом.

Комплексы были возведены в кратчайшие сроки — такую задачу поставил Владимир Путин. И сегодня президенту доложили о полной готовности объектов.

Один из центров заработал и в Петербурге, там побывал корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме.

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