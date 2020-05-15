Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме

Реаниматолог Дмитрий Ильин отметил, что COVID-19 — очень тяжелое заболевание.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии петербургской городской больницы № 40 Дмитрий Ильин вылечился от коронавируса после переливания донорской плазмы. По словам врача, COVID-19 достаточно тяжелое заболевание и лечить его следует начинать на ранних стадиях.

Анестезиолог-реаниматолог признался, что уже на вторые сутки после переливания плазмы от пациентов, переболевших коронавирусом, стал чувствовать себя лучше. У мужчины появились силы, улучшилось насыщение крови кислородом, и уменьшилась интоксикация.

«Методики, которые использовались в лечении, универсальные. Также была перелита плазма от пациентов, которые перенесли данное заболевание. После переливания на вторые сутки сразу же почувствовал облегчение. Наладилась сатурация, появились силы, и снизилась интоксикация», — рассказал Дмитрий Ильин.

Медик проходил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом. Ему было подтверждено наличие COVID-19 в тяжелой форме и диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. В качестве осложнений наблюдалась дыхательная недостаточность.

Дмитрий Ильин выразил благодарность коллегам, которым удалось спасти его в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье.

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