Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
Реаниматолог Дмитрий Ильин отметил, что COVID-19 — очень тяжелое заболевание.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru
Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии петербургской городской больницы № 40 Дмитрий Ильин вылечился от коронавируса после переливания донорской плазмы. По словам врача, COVID-19 достаточно тяжелое заболевание и лечить его следует начинать на ранних стадиях.
Анестезиолог-реаниматолог признался, что уже на вторые сутки после переливания плазмы от пациентов, переболевших коронавирусом, стал чувствовать себя лучше. У мужчины появились силы, улучшилось насыщение крови кислородом, и уменьшилась интоксикация.
«Методики, которые использовались в лечении, универсальные. Также была перелита плазма от пациентов, которые перенесли данное заболевание. После переливания на вторые сутки сразу же почувствовал облегчение. Наладилась сатурация, появились силы, и снизилась интоксикация», — рассказал Дмитрий Ильин.
Медик проходил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом. Ему было подтверждено наличие COVID-19 в тяжелой форме и диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония. В качестве осложнений наблюдалась дыхательная недостаточность.
Дмитрий Ильин выразил благодарность коллегам, которым удалось спасти его в кратчайшие сроки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье.
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