В завершении совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах Иван Каленов был назначен на эту должность.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин подобрал кандидатуру на должность начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде в прямом эфире. В ходе совещания по открытию медцентров оборонного ведомства в регионах глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова о проделанной работе по созданию медицинского центра в Калининграде.

«Иван Владимирович, вы принимали участие непосредственно в создании этого центра?» — поинтересовался Путин.

«Так точно!» — ответил Каленов.

«А вы как долго исполняете обязанности начальника?» — задал еще один вопрос президент.

«Семь суток», — последовал ответ.

Тогда глава государства уточнил, а где же начальник.

«Должность вакантна», — отрапортовал Каленов.

«Сергей Кужугетович, пора назначать», — обратился Путин к главе оборонного ведомства.

«Я услышал», — ответил Шойгу.

«Хорошо!» — одобрил президент, и пожелал удачи в работе медицинскому центру в Калининграде.

В завершении совещания слово попросил Шойгу, и проинформировал, что Иван Каленов назначен на должность начальника госпиталя Минобороны в Калининграде.

Ранее сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

17:49
Возведенный в сжатые сроки госпиталь с новейшим оборудованием открылся в Петербурге
17:39
Врач из Петербурга вылечился от коронавируса благодаря донорской плазме
17:35
Таролог предсказала Эмину Агаларову путешествие с молодой любовницей сразу после развода
17:26
Массовое бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 началось в Москве
17:08
Предъявите справочку! Психолог рассказала, как ходить на свидания после пандемии
16:52
Московскому метрополитену исполнилось 85 лет

Сейчас читают

ТОП-3 имен пар, которых ждет безграничное счастье
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок