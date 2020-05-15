Карьера в прямом эфире: Путин подобрал Шойгу начальника медцентра в Калининграде
В завершении совещания по открытию медцентров Минобороны в регионах Иван Каленов был назначен на эту должность.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин подобрал кандидатуру на должность начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде в прямом эфире. В ходе совещания по открытию медцентров оборонного ведомства в регионах глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова о проделанной работе по созданию медицинского центра в Калининграде.
«Иван Владимирович, вы принимали участие непосредственно в создании этого центра?» — поинтересовался Путин.
«Так точно!» — ответил Каленов.
«А вы как долго исполняете обязанности начальника?» — задал еще один вопрос президент.
«Семь суток», — последовал ответ.
Тогда глава государства уточнил, а где же начальник.
«Должность вакантна», — отрапортовал Каленов.
«Сергей Кужугетович, пора назначать», — обратился Путин к главе оборонного ведомства.
«Я услышал», — ответил Шойгу.
«Хорошо!» — одобрил президент, и пожелал удачи в работе медицинскому центру в Калининграде.
В завершении совещания слово попросил Шойгу, и проинформировал, что Иван Каленов назначен на должность начальника госпиталя Минобороны в Калининграде.
Ранее сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.
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