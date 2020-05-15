Президент России Владимир Путин подобрал кандидатуру на должность начальника госпиталя Министерства обороны в Калининграде в прямом эфире. В ходе совещания по открытию медцентров оборонного ведомства в регионах глава государства заслушал доклад временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова о проделанной работе по созданию медицинского центра в Калининграде.

«Иван Владимирович, вы принимали участие непосредственно в создании этого центра?» — поинтересовался Путин.

«Так точно!» — ответил Каленов.

«А вы как долго исполняете обязанности начальника?» — задал еще один вопрос президент.

«Семь суток», — последовал ответ.

Тогда глава государства уточнил, а где же начальник.

«Должность вакантна», — отрапортовал Каленов.

«Сергей Кужугетович, пора назначать», — обратился Путин к главе оборонного ведомства.

«Я услышал», — ответил Шойгу.

«Хорошо!» — одобрил президент, и пожелал удачи в работе медицинскому центру в Калининграде.

В завершении совещания слово попросил Шойгу, и проинформировал, что Иван Каленов назначен на должность начальника госпиталя Минобороны в Калининграде.

Ранее сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за подсчеты допвыплат врачам.

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