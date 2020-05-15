Американская певица не постеснялась продемонстрировать свое тело.

Беременная Кэти Перри полностью оголилась в новом клипе — видео

Фото: www.globallookpress.com / face to face; YouTube / Katy Perry

Клип американской поп-певицы Кэти Перри на песню Daisies («Маргаритки») взорвал интернет. Уже за первый час он собрал почти миллион просмотров на YouTube.

В ролике беременная артистка поет в лоне природы — в зарослях цветов и у водопада. Заходя в ручей, она снимает с себя белый сарафан и остается полностью обнаженной. В кадре виден ее округлившийся живот.

По ее словам, написанная ей два месяца назад песня призывает оставаться верным курсу, который человек установил для себя сам, независимо от чужих мнений.

«В последнее время эта песня приобрела для меня новое значение в свете того, что переживает весь мир. Каждый из нас — один из более чем семи миллиардов жителей планеты, и у каждого из нас есть своя собственная история силы и жизнестойкости, о которой мы можем рассказать», — цитирует артистку «Экспресс газета».

В начале марта Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Со звездой «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» она обручилась в феврале прошлого года. 35-летняя певица впервые станет мамой этим летом. Известно, что у Кэти и Орландо родится девочка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орландо Блум набил тату с именем сына с ошибкой.

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