Следствие установило более десяти подозреваемых в попытке подмены фото фронтовиков на лидеров нацистской Германии в ходе регистрации для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн».

Как сообщили в Следственном комитете России, вычислить предполагаемых злоумышленников удалось по IP-адресам, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.

Как напомнили в СКР, «подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».

Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма, ведется розыск установленных лиц.

Ранее сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством любые попытки разместить на сайте движения фотографий нацистских преступников.