Установлены более 10 подозреваемых приславших фото нацистов для акции «Бессмертный полк»
Злоумышленники в ходе регистрации для участия в онлайн-акции попытались разместить снимки фашистов.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru
Следствие установило более десяти подозреваемых в попытке подмены фото фронтовиков на лидеров нацистской Германии в ходе регистрации для участия в акции «Бессмертный полк — онлайн».
Как сообщили в Следственном комитете России, вычислить предполагаемых злоумышленников удалось по IP-адресам, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента.
«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более десяти граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — говорится на сайте ведомства.
Как напомнили в СКР, «подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге».
Уголовные дела возбуждены по статье о реабилитации нацизма, ведется розыск установленных лиц.
Ранее сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк», народный артист СССР Василий Лановой назвал святотатством любые попытки разместить на сайте движения фотографий нацистских преступников.
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