СК возбудил уголовные дела из-за фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

В ведомстве отметили, что действия неизвестных преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; СК РФ

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовные дела после публикации на сайтах движения «Бессмертный полк-онлайн» фотографий нацистских преступников. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, снимки были размещены неизвестными во время проведения виртуальной акции памяти.

«По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения нацистских преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.», — сказала Светлана Петренко.

Представитель СК РФ добавила, что не позднее 3 мая предполагаемые злоумышленники выложили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Адольфа Гитлера с описанием, что на снимке запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». Следователи намерены установить причастных к этим преступлениям, а также проверить другие аналогичные инциденты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой войне.

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