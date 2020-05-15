«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева показала тело без третьей складки на животе

Наташа Королева пожаловалась фанатам, что поправилась в режиме самоизоляции. Она затосковала по своей стройной фигуре и выложила архивное фото, сделанное до карантина, в своем профиле в Instagram. На снимке артистка в корсете позирует на камеру профессиональному фотографу Вадиму Демьяненко.

«Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — написала артистка.

Instagram @koroleva__star

Подписчики отметили, что Наташе Королевой не стоит переживать по поводу своего внешнего вида. Артистка, по их мнению, и так выглядит отлично.

«Абсолютно не подпортил! Красотка как всегда!!!»;

«Наташа, не переживай за фигуру, ее можно поправить движением, ты очень подвижная и старательная, да и сейчас многие за карантин набрали вес»;

«Красотка!!! Обожаю!!! Лишнего не видно!!!» — написали фанаты.

Наташа Королева — популярная российская и украинская певица. Она замужем за бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. У супругов есть 18-летний сын Архип.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали тело Тарзана.