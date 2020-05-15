«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева показала тело без третьей складки на животе
По словам певицы, за время самоизоляции она набрала четыре килограмма.
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Фото, видео: Instagram @koroleva__star, @vadimdemyanenko
Наташа Королева пожаловалась фанатам, что поправилась в режиме самоизоляции. Она затосковала по своей стройной фигуре и выложила архивное фото, сделанное до карантина, в своем профиле в Instagram. На снимке артистка в корсете позирует на камеру профессиональному фотографу Вадиму Демьяненко.
«Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — написала артистка.
Подписчики отметили, что Наташе Королевой не стоит переживать по поводу своего внешнего вида. Артистка, по их мнению, и так выглядит отлично.
«Абсолютно не подпортил! Красотка как всегда!!!»;
«Наташа, не переживай за фигуру, ее можно поправить движением, ты очень подвижная и старательная, да и сейчас многие за карантин набрали вес»;
«Красотка!!! Обожаю!!! Лишнего не видно!!!» — написали фанаты.
Наташа Королева — популярная российская и украинская певица. Она замужем за бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. У супругов есть 18-летний сын Архип.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты раскритиковали тело Тарзана.
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