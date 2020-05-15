Васильев жалеет, что Светличная сопровождала советские делегации «просто для красоты»
Сегодня легендарной кинозвезде исполнилось 80 лет.
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Фото, видео: Instagram @alexandre_vassiliev
Историк моды Александр Васильев посвятил легендарной актрисе Светлане Светличной большой проникновенный пост в Instagram. Сегодня секс-символу СССР исполнилось 80 лет.
По словам Васильева, судьба Светланы Светличной весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли, актриса находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды.
«Обидно, что после выхода на экраны культовой комедии Леонида Гайдая „Бриллиантовая рука“ режиссеры крайне редко приглашали актрису на съемочную площадку. Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно…», — посетовал историк моды.
Александр Васильев утверждает, что красоту Светланы Светличной использовали только тогда, когда надо было продемонстрировать на каком-нибудь зарубежном кинофестивале, что в СССР тоже есть красивые женщины.
«Приглашали таких актрис, как Светлана Светличная или Наталья Кустинская. Не снимаясь в кино, они сопровождали советские делегации во всех заграничных поездках — просто для красоты», — утверждает модный эксперт.
По мнению Васильева, окажись Светлана Светличная на Западе, она могла бы запросто составить конкуренцию таким актрисам, как Типпи Хедрен, Джанет Ли или Ким Новак — любимым звездам режиссера Альфреда Хичкока.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Светличная уверена, что родственники хотят ее смерти.
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