Историк моды Александр Васильев посвятил легендарной актрисе Светлане Светличной большой проникновенный пост в Instagram. Сегодня секс-символу СССР исполнилось 80 лет.

По словам Васильева, судьба Светланы Светличной весьма необычна. Не сыграв ни одной главной роли, актриса находится в ранге безусловной и несомненной кинозвезды.

«Обидно, что после выхода на экраны культовой комедии Леонида Гайдая „Бриллиантовая рука“ режиссеры крайне редко приглашали актрису на съемочную площадку. Она выглядела очень сексуально, чувственно, я бы сказал, порочно…», — посетовал историк моды.

Instagram @alexandre_vassiliev

Александр Васильев утверждает, что красоту Светланы Светличной использовали только тогда, когда надо было продемонстрировать на каком-нибудь зарубежном кинофестивале, что в СССР тоже есть красивые женщины.

«Приглашали таких актрис, как Светлана Светличная или Наталья Кустинская. Не снимаясь в кино, они сопровождали советские делегации во всех заграничных поездках — просто для красоты», — утверждает модный эксперт.

По мнению Васильева, окажись Светлана Светличная на Западе, она могла бы запросто составить конкуренцию таким актрисам, как Типпи Хедрен, Джанет Ли или Ким Новак — любимым звездам режиссера Альфреда Хичкока.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Светличная уверена, что родственники хотят ее смерти.