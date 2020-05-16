Размер пособия на первого ребенка в России будет повышен

Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия на первого ребенка до 6 751 рубля. Это коснется лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточняет ФАН. До 25 мая должен быть решен вопрос и о выплатах в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.

Также в перечне поручений главы государства, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, указано, что до 1 июня кабмин должен внести изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком.

«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в документе.

Кроме того, правительству и региональным властям необходимо вести мониторинг выплат врачам, борющимся с коронавирусом.

Ответственный за реализацию поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за бюрократические проволочки с допвыплатами медикам, контактирующим с инфицированными коронавирусом.