Размер пособия на первого ребенка в России будет повышен
Владимир Путин поручил правительству РФ разработать варианты помощи гражданам в условиях борьбы с коронавирусом.
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Президент России Владимир Путин поручил повысить размер пособия на первого ребенка до 6 751 рубля. Это коснется лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уточняет ФАН. До 25 мая должен быть решен вопрос и о выплатах в 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.
Также в перечне поручений главы государства, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой, указано, что до 1 июня кабмин должен внести изменения в законы о специальных доплатах работникам социальной сферы и повышении пособия по уходу за ребенком.
«Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда РФ», — говорится в документе.
Кроме того, правительству и региональным властям необходимо вести мониторинг выплат врачам, борющимся с коронавирусом.
Ответственный за реализацию поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее сегодня Владимир Путин раскритиковал чиновников за бюрократические проволочки с допвыплатами медикам, контактирующим с инфицированными коронавирусом.
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