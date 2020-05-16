«Так хочется защитить от всего на свете»: Самойлова показала повзрослевшую дочь

Модель посетовала, что уберечь детей от ошибок взрослой жизни очень сложно.

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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова поделилась с подписчиками в Instagrammm совместным фото со старшей дочерью. На днях девятилетняя Ариела ненадолго покинула отчий дом, и, видимо, мама уже соскучилась по малышке.

«Мой взрослый ребенок. За последние полгода она повзрослела как будто лет на пять. Я так хочу ее оградить и защитить от всего на свете, но единственное, что я могу, это просто быть рядом», — написала Самойлова.

Instagrammmsamoylovaoxanaaa

Поклонники разделили волнение звездной мамы, но успокоили ее, заверив, что с девочкой все будет в порядке. Многие сетовали, что дочери Самойловой пришлось переживать развод родителей в столь сложном возрасте.

«И ведь вырастет же. Защитит только свой ум, она —умничка, не ошибется»;

«Мама рядом — это самое важное для детей»;

«Красивые девочки, ко взрослой жизни нужно готовиться!»

«Старшим больше всех и „достается“ в жизни. Какие вы красивые!» — восхищались фанаты.

Оксана Самойлова переживает нелегкий момент. Звездная мама четырех детей разводится с мужем, рэперомДжиганомм. Модель решилась на разрыв отношений после того, как супруг начал вести себя неадекватно в присутствии детей. Многие поклонники переживают за пару, некоторые надеются на воссоединение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старшая дочь Самойловой покинула родительский дом.

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