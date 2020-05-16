Автор хитов «Миража» подал в суд на экс-солистку Наталию Гулькину
Певица, в свою очередь, уверена, что бывшие коллеги втягивают ее в очередные разборки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @gulkina_natalia
Автор текстов нескольких песен группы «Мираж» Валерий Соколов подал в суд бывшую солистку коллектива Наталию Гулькину. Исполнительница «Солнечного лета» на одном из концертов спела попурри из полюбившихся зрителям хитов. На днях певице пришел судебный иск, в котором автор текстов просит взыскать с нее более миллиона рублей за якобы нарушение авторских прав.
«У меня нет никаких возражений, чтобы Наталия пела мои песни, я все понимаю, что, видимо, на своем материале много не заработаешь, народ хочет слышать любимые песни. Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет», — заявил Валерий Соколов в интервью сайту KP.RU.
Наталия Гулькина на своей странице в Instagram опубликовала видеообращение, в котором подчеркнула, что бывшие коллеги по «Миражу» втягивают ее в очередные разборки. Певица выразила предположение, что идейным вдохновителем нового скандала с авторскими правами может быть директор экс-солистки коллектива Маргариты Суханкиной Сергей Лавров.
«До сих пор не угомонится, и до сих пор плетет всякие сплетни и интриги вокруг Наталии Гулькиной.<…> Прошу вас не верить ни одному слову этой ненасытной компании, которая всю жизнь только и занимается скандалами и дележами! И бесконечными аферами!» — сообщила Наталия Гулькина.
Звезда «Миража» отметила, что Валерий Соколов не предлагал ей напрямую приобрести лицензию на исполнение песен. Певица намерена отстаивать свои права в суде и бороться до последнего. Наталия Гулькина не исключила, что может подать встречный иск, в котором выставит неустойку авторам.
В 1986 году исполнительница записала пять песен для альбома «Звезды нас ждут…» и не получила за это ни копейки. По ее словам, на протяжении тридцати лет авторы текстов и музыки для «Миража» заработали на материале баснословные деньги.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Миража» раскрыла подробности смерти солистки «Фристайла».
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