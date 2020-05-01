В коме два года: звезда «Миража» раскрыла подробности смерти солистки «Фристайла»

Певица Нина Кирсо скончалась 30 апреля в возрасте 56 лет.

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Фото, видео: Instagram @ninakirso

Экс-участница группы «Мираж» Наталия Гулькина выразила соболезнования родным и близким умершей солистки музыкального коллектива «Фристайл» Нины Кирсо. Певица скончалась 30 апреля в возрасте 56 лет после тяжелой продолжительной болезни.

Наталия Гулькина опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала — Нина Кирсо несколько лет находилась в бессознательном состоянии.

«Ниночка находилась в коме два года, и ее родные и близкие, а также мы, ее друзья, все надеялись на то, что произойдет чудо… Но чуда не случилось. Скорблю, всегда буду помнить наши совместные гастроли, поездки, девчачьи разговоры», — написала экс-солистка «Миража».

Instagram @gulkina_natalia

Певица сопроводила слова соболезнования трогательными кадрами, на которых Нина Кирсо позирует, еще будучи жизнерадостной, здоровой женщиной.

Группа «Фристайл» была основана в 1988 году. Музыкальный коллектив исполнял такие хиты, как: «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица» и другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо.

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