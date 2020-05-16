В России выявлено 9200 новых случаев инфицирования COVID-19

В России зафиксировано 9200 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.

За сутки скончались 119 пациентов с COVID-19, полностью излечились – 4940, из них – 1470 в столице. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионах страны. У 44,8% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.

🔸 Москва - 3505

🔸 Московская область - 937

🔸 Санкт-Петербург - 525

🔸 Нижегородская область - 229

🔸 Ростовская область - 112

🔸 Саратовская область - 107

🔸 Свердловская область - 105

🔸 Тульская область - 101

🔸 Калужская область - 99

🔸 Мурманская область - 93

🔸 Ярославская область - 92

🔸 Краснодарский край - 92

🔸 Рязанская область - 91

🔸 Республика Башкортостан - 89

🔸 Республика Дагестан - 88

🔸 Приморский край - 87

🔸 Волгоградская область - 86

🔸 Брянская область - 85

🔸 Республика Татарстан - 84

🔸 Ханты-Мансийский АО - 83

🔸 Тамбовская область - 82

🔸 Чувашская Республика - 81

🔸 Курская область - 78

🔸 Ульяновская область - 78

🔸 Белгородская область - 76

🔸 Республика Северная Осетия - 73

🔸 Ленинградская область - 72

🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 71

🔸 Самарская область - 70

🔸 Челябинская область - 69

🔸 Ивановская область - 68

🔸 Владимирская область - 65

🔸 Новосибирская область - 64

🔸 Республика Саха (Якутия) - 63

🔸 Красноярский край - 61

🔸 Ставропольский край - 59

🔸 Пензенская область - 56

🔸 Тверская область - 53

🔸 Орловская область - 52

🔸 Архангельская область - 52

🔸 Республика Марий Эл - 52

🔸 Пермский край - 52

🔸 Липецкая область - 50

🔸 Ямало-Ненецкий АО - 50

🔸 Хабаровский край - 50

🔸 Тюменская область - 45

🔸 Смоленская область - 41

🔸 Республика Бурятия - 41

🔸 Республика Адыгея - 40

🔸 Омская область - 40

🔸 Воронежская область - 39

🔸 Астраханская область - 39

🔸 Республика Хакасия - 38

🔸 Алтайский край - 38

🔸 Вологодская область - 37

🔸 Республика Калмыкия - 37

🔸 Республика Ингушетия - 36

🔸 Калининградская область - 35

🔸 Кировская область - 35

🔸 Оренбургская область - 35

🔸 Забайкальский край - 32

🔸 Республика Тыва - 30

🔸 Республика Коми - 29

🔸 Чеченская Республика - 27

🔸 Республика Мордовия - 25

🔸 Иркутская область - 25

🔸 Псковская область - 19

🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 18

🔸 Камчатский край - 18

🔸 Новгородская область - 14

🔸 Удмуртская Республика - 14

🔸 Томская область - 14

🔸 Республика Крым - 13

🔸 Кемеровская область - 11

🔸 Костромская область - 8

🔸 Республика Карелия - 8

🔸 Амурская область - 8

🔸 Курганская область - 6

🔸 Чукотский АО - 5

🔸 Республика Алтай - 4

🔸 Магаданская область - 3

🔸 Сахалинская область - 3

🔸 Еврейская АО - 3

Всего в России выявлено 272 043 случаев COVID-19 в 85 регионах, умерли – 2537, полностью выздоровели 63 166 человек. Проведено свыше 6 миллионов тестирований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Забайкальском крае у 66 пациентов онкодиспансера обнаружили коронавирус.

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