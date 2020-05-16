В России выявлено 9200 новых случаев инфицирования COVID-19

По данным Оперативного штаба, порядка 44,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни.
Фото: Известия / Сергей Коньков
В России зафиксировано 9200 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит Оперативный штаб.
За сутки скончались 119 пациентов с COVID-19, полностью излечились – 4940, из них – 1470 в столице. Новые случаи инфицирования зафиксированы в 83 регионах страны. У 44,8% пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, не имели клинических проявлений болезни.
🔸 Москва - 3505
🔸 Московская область - 937
🔸 Санкт-Петербург - 525
🔸 Нижегородская область - 229
🔸 Ростовская область - 112
🔸 Саратовская область - 107
🔸 Свердловская область - 105
🔸 Тульская область - 101
🔸 Калужская область - 99
🔸 Мурманская область - 93
🔸 Ярославская область - 92
🔸 Краснодарский край - 92
🔸 Рязанская область - 91
🔸 Республика Башкортостан - 89
🔸 Республика Дагестан - 88
🔸 Приморский край - 87
🔸 Волгоградская область - 86
🔸 Брянская область - 85
🔸 Республика Татарстан - 84
🔸 Ханты-Мансийский АО - 83
🔸 Тамбовская область - 82
🔸 Чувашская Республика - 81
🔸 Курская область - 78
🔸 Ульяновская область - 78
🔸 Белгородская область - 76
🔸 Республика Северная Осетия - 73
🔸 Ленинградская область - 72
🔸 Кабардино-Балкарская Республика - 71
🔸 Самарская область - 70
🔸 Челябинская область - 69
🔸 Ивановская область - 68
🔸 Владимирская область - 65
🔸 Новосибирская область - 64
🔸 Республика Саха (Якутия) - 63
🔸 Красноярский край - 61
🔸 Ставропольский край - 59
🔸 Пензенская область - 56
🔸 Тверская область - 53
🔸 Орловская область - 52
🔸 Архангельская область - 52
🔸 Республика Марий Эл - 52
🔸 Пермский край - 52
🔸 Липецкая область - 50
🔸 Ямало-Ненецкий АО - 50
🔸 Хабаровский край - 50
🔸 Тюменская область - 45
🔸 Смоленская область - 41
🔸 Республика Бурятия - 41
🔸 Республика Адыгея - 40
🔸 Омская область - 40
🔸 Воронежская область - 39
🔸 Астраханская область - 39
🔸 Республика Хакасия - 38
🔸 Алтайский край - 38
🔸 Вологодская область - 37
🔸 Республика Калмыкия - 37
🔸 Республика Ингушетия - 36
🔸 Калининградская область - 35
🔸 Кировская область - 35
🔸 Оренбургская область - 35
🔸 Забайкальский край - 32
🔸 Республика Тыва - 30
🔸 Республика Коми - 29
🔸 Чеченская Республика - 27
🔸 Республика Мордовия - 25
🔸 Иркутская область - 25
🔸 Псковская область - 19
🔸 Карачаево-Черкесская Республика - 18
🔸 Камчатский край - 18
🔸 Новгородская область - 14
🔸 Удмуртская Республика - 14
🔸 Томская область - 14
🔸 Республика Крым - 13
🔸 Кемеровская область - 11
🔸 Костромская область - 8
🔸 Республика Карелия - 8
🔸 Амурская область - 8
🔸 Курганская область - 6
🔸 Чукотский АО - 5
🔸 Республика Алтай - 4
🔸 Магаданская область - 3
🔸 Сахалинская область - 3
🔸 Еврейская АО - 3
Всего в России выявлено 272 043 случаев COVID-19 в 85 регионах, умерли – 2537, полностью выздоровели 63 166 человек. Проведено свыше 6 миллионов тестирований.