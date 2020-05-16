В Забайкальском крае у 66 пациентов онкодиспансера обнаружили коронавирус

Все инфицированные переведены в моностационар читинской городской больницы.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе, Алексей Агарышев

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Эпидемия коронавируса

Коронавирус обнаружен у 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Отмечается, что в стенах медучреждения введены временные ограничения из-за COVID-19.

«В медицинской организации выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией. Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный (результат — Прим.ред.) теста», — говорится в сообщении ведомства.

В забайкальском Минздраве отметили, что все инфицированные коронавирусом пациенты переведены в моностационар читинской городской больницы. В онкодиспансере проведена дезинфекция отделений.

Частные вопросы состоящих на учете пациентов, касающиеся лечения и обеспечения лекарствами, решаются по телефону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отказ от тестирования при подозрении на коронавирус грозит штрафом.

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Тема:
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