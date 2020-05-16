Видео со съемок нового сезона «Сватов» просочилось в сеть

В фанатском Instagram-аккаунте популярного сериала «Сваты» появилось редкое видео со съемок нового сезона. На кадрах звезды дружным хором исполняют песню «Тополя». В ролике «засветился» и любимец зрителей Федор Добронравов в роли Ивана Будько.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💙Звезды Сватов💙 (@zvezdi_svatov) 14 Май 2020 в 10:39 PDT

Поклонники, заждавшиеся выхода нового сезона, пришли в восторг от опубликованного видео. Фанаты предположили, что премьеры ждать осталось совсем недолго. Большинство признались — они уже мечтают поскорее увидеть продолжение любимого сериала. А ждут они его, между прочим, уже семь лет.

Съемки седьмого сезона «Сватов» по независящим от артистов причинам постоянно откладывались. В настоящий момент завершено около трети работы над кинокартиной. Однако точная дата премьеры так до сих пор не называется, известно лишь, что картину обещают в 2020 году.

К тому же, недавно поклонников огорошила новость о том, что в сериале не будет сниматься Людмила Артемьева. Ее отсутствие на съемочной площадке подтвердили сразу несколько коллег.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева рассказала, будет ли сниматься в седьмом сезоне.