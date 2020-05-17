«Притомилась чуток»: Самбурская «показала гламур», но не смогла удержаться от самоиронии

Актриса в очередной раз порадовала подписчиков своим чувством юмора.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская всегда впечатляет фанатов своим чувством юмора и наличием изрядной доли самоиронии. Вот и сейчас девушка выложила в свой профиль в Instagram новый снимок, который сопроводила ироничным комментарием.

«Пошла. Шла, шла, притомилась чуток… Дай думаю, дух переведу и снова пойду!» — написала актриса.

На черно-белом фото Самбурская сидит на коленях на ковре в ультракоротком обтягивающем блестящем платье с глубоким декольте. Девушка подпирает голову рукой, у нее нарочито утомленный вид.

Instagram @samburskaya

Подписчики оценили юмор актрисы, а также поспешили отметить ее экстравагантный образ на фото.

«Что может быть прекраснее, чем самоирония?»

«Вы похожи на космос в образе человека. Очень, очень космическая дама»;

«А мне вы нравитесь. У вас отличное чувство юмора»;

«Красиво притомилась», — прокомментировали пользователи.

Недавно Настасья Самбурская записала видео, на котором в слезах рассказала, что ее избивал мужчина. Серию роликов она выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. Однако не все подписчики поверили актрисе. Некоторые решили, что Настасья она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жаловавшаяся на побои Самбурская хочет написать «бывшему».

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