«Притомилась чуток»: Самбурская «показала гламур», но не смогла удержаться от самоиронии
Актриса в очередной раз порадовала подписчиков своим чувством юмора.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская всегда впечатляет фанатов своим чувством юмора и наличием изрядной доли самоиронии. Вот и сейчас девушка выложила в свой профиль в Instagram новый снимок, который сопроводила ироничным комментарием.
«Пошла. Шла, шла, притомилась чуток… Дай думаю, дух переведу и снова пойду!» — написала актриса.
На черно-белом фото Самбурская сидит на коленях на ковре в ультракоротком обтягивающем блестящем платье с глубоким декольте. Девушка подпирает голову рукой, у нее нарочито утомленный вид.
Подписчики оценили юмор актрисы, а также поспешили отметить ее экстравагантный образ на фото.
«Что может быть прекраснее, чем самоирония?»
«Вы похожи на космос в образе человека. Очень, очень космическая дама»;
«А мне вы нравитесь. У вас отличное чувство юмора»;
«Красиво притомилась», — прокомментировали пользователи.
Недавно Настасья Самбурская записала видео, на котором в слезах рассказала, что ее избивал мужчина. Серию роликов она выложила в разделе сторис своего Instagram-аккаунта. Однако не все подписчики поверили актрисе. Некоторые решили, что Настасья она сделала пародию на реальных жертв домашнего насилия, чтобы высмеять их.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жаловавшаяся на побои Самбурская хочет написать «бывшему».
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