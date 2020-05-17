Дега или Серов? Ирина Пегова стала героиней косплея сразу двух известных картин
Фанаты тем не мене уловили сходство только с одним произведением.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Актриса Ирина Пегова из тех, кто и в самоизоляции найдет себе массу интересных занятий. Рисование, занятие спортом, конкурсы для фанатов, — чем только не занималась артистка за время вынужденного отдыха.
В этот раз Ирина Пегова решила попробовать себя в образе героини картины известного художника. Антураж был подходящим: деревенский дом, яблоки, которые так и быть сойдут за персики, ибо не сезон еще и сама актриса в роли девочки. Чем не «копия» картины Серова «Девочка с персиками». Вот только букет хризантем рядом, видимо напомнил Ирине картину еще одного известного художника — Эдгара Дега «Женщина, сидящая у вазы с цветами».
«Девушка с яблоками или с хризантемами?! Как трудно выбрать кадры, их так много… Тем более, когда такой крутой фотограф», — написала актриса.
Фанаты тем не мене уловили сходство именно с картиной русского художника, не забыв отметить и красоту Ирины Пеговой на фото.
«Пусть почти как у Серова. Девушка с яблоками! Браво!»
«Девушка с сумасшедшей харизмой»;
«Готовый сюжет для картины! Красиво!»
«Настоящая русская красавица», — написали подписчики.
Ирина Пегова — заслуженная артистка РФ, обладательница театральной премии «Золотая маска», актриса МХТ им. Чехова. Она известна своими ролями в фильмах «Прогулка», «Подруга особого назначения», «Адмирал», «Одинокие сердца».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова впечатлила поклонников рисунком.
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