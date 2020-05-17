Актриса Ирина Пегова из тех, кто и в самоизоляции найдет себе массу интересных занятий. Рисование, занятие спортом, конкурсы для фанатов, — чем только не занималась артистка за время вынужденного отдыха.

В этот раз Ирина Пегова решила попробовать себя в образе героини картины известного художника. Антураж был подходящим: деревенский дом, яблоки, которые так и быть сойдут за персики, ибо не сезон еще и сама актриса в роли девочки. Чем не «копия» картины Серова «Девочка с персиками». Вот только букет хризантем рядом, видимо напомнил Ирине картину еще одного известного художника — Эдгара Дега «Женщина, сидящая у вазы с цветами».

«Девушка с яблоками или с хризантемами?! Как трудно выбрать кадры, их так много… Тем более, когда такой крутой фотограф», — написала актриса.

Instagram @pegovairina

Фанаты тем не мене уловили сходство именно с картиной русского художника, не забыв отметить и красоту Ирины Пеговой на фото.

«Пусть почти как у Серова. Девушка с яблоками! Браво!»

«Девушка с сумасшедшей харизмой»;

«Готовый сюжет для картины! Красиво!»

«Настоящая русская красавица», — написали подписчики.

Ирина Пегова — заслуженная артистка РФ, обладательница театральной премии «Золотая маска», актриса МХТ им. Чехова. Она известна своими ролями в фильмах «Прогулка», «Подруга особого назначения», «Адмирал», «Одинокие сердца».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова впечатлила поклонников рисунком.