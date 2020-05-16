Леонид Агутин устроил семейный выходной с женой, папой и пловом
Артист заставил фанатов позавидовать своему времяпровождению в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @agutinleonid
Леонид Агутин решил отдохнуть с семьей в режиме самоизоляции в загородном доме. Со своей супругой Анжеликой Варум и отцом — российским артистом Николаем Петровичем — певец захотел расслабиться на природе и приготовить вкусный плов. В своем профиле в Instagram Агутин выложил фото с супругой, а также видео-рецепт от папы по приготовлению традиционного восточного блюда.
«Устроили себе незапланированный выходной. Непонятно только от чего отдыхаем. Уже хотелось бы устроить себе запланированный рабочий день!» — написал артист.
Подписчики позавидовали Леониду Агутину и отметили, что у него замечательная семья.
«Леня, у тебя батя супер! Дай Бог здоровья ему и долгие лета! Ждем рецепта вашего семейного плова и, конечно, результата!»;
«Красота такая! Захотелось плову. Замечательно выглядите. Вкусняшка будет, это точно»;
«Обожаю вас. Самая светлая и чистая пара в нашем шоу-бизнесе. Счастья и здоровья вам!» — написали пользователи.
Со своей супругой Анжеликой Варум Леонид Агутин в браке уже почти 20 лет. У них есть дочь — 21-летняя Елизавета.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агутин рассказал о счастливом браке с Варум.
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