«Она не помнит обид»: Агутин о счастливом браке с Варум

Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже почти 20 лет. Они счастливы вместе и воспитывают общую дочь Елизавету. О том, как удается сохранить брак после такого внушительного срока совместной жизни, артист рассказал изданию «Экспресс газета».

По его словам, во многом он обязан сохранением отношений супруге, так как именно она умеет не помнить дурного и не держать зла. При этом ее память не держит и такие важные, казалось бы, даты как день свадьбы, но артиста это не расстраивает.

«Каждый день нашей жизни мы начинаем с чистого листа. Удивительная способность Анжелики — жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражался, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала, и это замечательно», — признался Агутин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин трогательно поздравил с днем рождения старшую дочь Полину.