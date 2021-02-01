Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Виктория Андреева
44 232

Звезда поп-сцены впервые раскрыла секрет, о котором молчала долгие годы.

Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Вот уже почти 20 лет певица Наташа Королева живет в счастливом браке с бодибилдером Сергеем Глушко, известным публике под псевдонимом Тарзан. Однако поклонники звезды до сих пор задаются вопросом, почему в начале нулевых она бросила супруга, продюсера Игоря Николаева, предпочтя свободу семейным отношениям.

Спустя два десятка лет Наташа лично постаралась ответить на животрепещущий вопрос в эфире передачи Андрея Малахова.

В беседе с телеведущим звезда вспоминала, что ее отношения музыкантом изначально были не как у всех. Знаменитый композитор познакомился с Наташей, когда той было всего 16 лет. Поначалу он и не думал воспринимать молодую особу всерьез. Однако со временем понял, что влюбился в подопечную окончательно и бесповоротно. К сожалению, пышной свадьбы у артистов не было, что безусловно расстроило певицу.

«Я в 18 лет уже вышла замуж… Конечно, я мечтала о машине „Чайке“, кукле на ней… Первый мой мужчина, любимый… Конечно, я хотела фату, платье… все хотела!» — призналась звезда.

РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Супруги прожили вместе долгие десять лет и, казалось, ничто не предвещало беды. Однако сама Наташа ежедневно ловила себя на мысли, что больше не хочет продолжать отношения… из-за ужасного характера артиста.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — объяснила Королева.

После развода большую поддержку певице оказала примадонна — Алла Пугачева. Как заявляет сама Наталья, она не ожидала услышать от звезды столь теплых и трогательных слов в минуты полного отчаянья.

«У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она, как настоящая мама, защищала его. Но потом время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — подытожила звезда.

К счастью, развод Королевой и Николаева прошел мирно. Пара добровольно поделила нажитое имущество пополам, а также заключила соглашение о том, что Наталья имеет полное право исполнять все композиции, написанные Игорем за годы их тесного сотрудничества.

Сегодня Наташа Королева счастлива в браке с Тарзаном, а ее бывший супруг по-настоящему влюблен в юную певицу Юлию Проскурякову. К слову, у первой пары в браке родился наследник Архип, а у последних — красавица-дочка Вероника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему брак звезды «Моей прекрасной няни» Сергея Жигунова снова на грани развала.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.25
0.06 92.30
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:42
Дарья Палей уговорила Даву почистить карму после расставания с Бузовой
5:35
Водитель за ноги вытащил школьника из маршрутки на Сахалине — видео
5:05
Удивительно похожи: Бывший муж Анфисы Чеховой женился на ее копии — фото
4:46
В Мьянме задержали главу правящей партии и президента страны
4:14
Какие социальные пособия и насколько вырастут в России с 1 февраля?
3:46
«Будет свадьба?» — Лобода похвасталась роскошным кольцом на борту частного самолета

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака
Опасно! Ретроградный Меркурий: астропрогноз на неделю с 1 по 7 февраля
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 февраля
Настоящий русский: Какие наставления России оставил после себя Василий Лановой?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Филипп Киркоров пригрозил Литве за закрытие въезда
На Украине нашли родство Байдена с Рюриковичами
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака