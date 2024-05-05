Кириенко посетил школу и Дворец культуры в ЛНР

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил город Свердловск в ЛНР. В ходе своего визита он побывал в школе и Дворце культуры.

Кириенко оценил условия, в которых учатся дети Свердловской специализированной школы № 6 имени Героев 203-й стрелковой Запорожско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Ему показали классы, спортивный зал и уличную спортивную площадку, а также столовую и пищеблок.

Само здание было построено в 1985 году, с тех пор масштабного ремонта там не проводилось. В 2023-м в пищеблок закупили новейшее технологическое и холодильное оборудование. При этом капитальный ремонт все равно не проводился. В январе 2024 года силами региона-шефа был отремонтирован спортивный зал, а также поставлено необходимое оборудование для уроков физкультуры. Уличная же площадка требует улучшения.

«Пищеблок нужно делать нормальный, это точно. И спортивное ядро. Это вторая по величине школа в городе. Уличная территория большая, хорошая, надо делать современную спортивную площадку. Я поговорю об этом с губернатором шефа-региона Красноярского края», — сказал Кириенко.

Кроме того, он также посетил школьный музей, где ему показали стенд, посвященный ученикам и их родителям, которые с 2014 года встали на защиту Луганщины.

Во время визита в Свердловске Кириенко посетил и Дворец культуры имени Свердлова после капитального ремонта силами шефа-региона Красноярского края. Там теперь находятся библиотека и Молодежный центр. Кириенко положительно оценил проведение занятий в последнем. По окончании осмотра Молодежного центра активисты движения Юнармия вручили Сергею Кириенко и Леониду Пасечнику Георгиевские ленты.

Помимо этого, Кириенко побывал в Луганском Дворце культуры. Здание было построено в 1912 году и имеет статус памятника архитектуры регионального значения до включения в федеральный реестр. Дворец культуры пострадал при обстрелах Свердловска в 2014-м. Потом там вставили окна и двери. Он работает, там проводятся репетиции и концерты 26 творческих коллективов ЛНР, но капитальный ремонт во Дворце еще не проводился.

Директор Дворца культуры Татьяна Литман рассказала, что МХАТ имени Горького передал учреждению кресла, но установить их получится только после смена паркета в здании. Также страдает оно и от подтоплений в связи с отсутствием ливневок на соседних улицах, необходима еще и реконструкция котельной. Кириенко пообещал принять необходимые меры.

В 2023 году учреждение получило звуковую и усилительную аппаратуру, большой светодиодный экран, телевизоры и копировальную технику благодаря Президентскому фонду культурных инициатив. В 2024-м запланировано выделение 1,3 миллиона рублей на дополнительное оборудование и мебель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Донбасский государственный технический университет (Дон ТУ) начали восстанавливать в ЛНР. В общежитии при вузе смогут жить до двух тысяч студентов. Только в 2024 году планируется отремонтировать более 25 тысяч квадратных метров корпусов. Основная часть работ пройдет в пяти учебных зданиях.