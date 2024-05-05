«Вода стала прибывать»: в Тюменской области спасли от гибели табун лошадей

Сотрудники МЧС спасли 11 лощадей от наводнения
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Животных неожиданно отрезало от суши, когда они паслись на поле.
В Тюменской области спасатели помогли лошадям и жеребятам выбраться из ловушки — животных отрезало прибывающей водой от суши. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«За помощью обратился житель деревни Спирина. Лошади с жеребятами паслись на поле. Вода стала прибывать, и животные оказались отрезанными от суши», — говорится в сообщении.
Для спасения жеребят пришлось подключить лодку, взрослые особи смогли преодолеть расстояние вброд. Всего сотрудники МЧС спасли 11 лошадей. Сейчас животным ничто не угрожает.
Прежде глава Тюменской области Александр Моор рассказал, что уровень воды в реке Ишим стремительно повышается. Ухудшает ситуацию погода, из-за сильного ветра формируется нагонная волна, которая подмывает насыпь. На опасных участках контролируют ситуацию специальные патрули. Пик половодья прогнозируется на 8 и 9 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что из-за повышения уровня воды в реке Ишим многие населенные пункты затопило.
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