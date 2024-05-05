Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне СВО

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

Военнослужащие были рады послушать выступление артистки.

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина выступила на концерте, который организовали для военнослужащих Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

На импровизированной сцене рок-певица и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили музыкальные номера для военнослужащих, чьи подразделения находятся на отдыхе в перерыве между выполнением боевых задач. Юлия Чичерина выступила не только со своими песнями, но и с теми, которые были написаны по стихам известного писателя Александра Проханова. Также присутствующим спели хиты и других музыкантов.

«Неповторимую атмосферу среди зрителей в исполнении некоторых музыкальных композиций создала виртуозная игра одного из военнослужащих фронтового коллектива на скрипке, ставшей уже знаменитой среди бойцов на передовой», — говорится в сообщении.

В конце выступления бойцы ответили исполнителям оглушительными овациями, они сердечно поблагодарили музыкантов. Большинство собрались после концерта, чтобы получить автограф от Юлии Чичериной.

Стоит отметить, что певица регулярно устраивает концерты для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юлия Чичерина выступила перед бойцами ЦВО перед Новым Годом.

Тема:
Спецоперация
5 мая
Ремонтники ВС РФ пополнили парк трофейной техники украинским танком Т-64
5 мая
«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского
5 мая
Все трещит по швам: как Зеленский разрушает Украину своей недальновидной политикой
5 мая
На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске
5 мая
«Безопасность поставлена на карту»: Макрон испугался российских ракет
5 мая
Спасший сослуживцев в зоне СВО Михаил Васильев удостоен звания Героя России посмертно
5 мая
Появились эксклюзивные кадры из недавно освобожденного поселка Красное
5 мая
На Украине признали неспособность оперативно восстанавливать энергообъекты
5 мая
«Любой ценой»: Зеленский срочно созвал Генштаб ВСУ
5 мая
Освобождение Работино станет хлесткой пощечиной для Зеленского
+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:31
«Вода стала прибывать»: в Тюменской области спасли от гибели табун лошадей
11:15
Кириенко посетил школу и Дворец культуры в ЛНР
11:03
Пробовал стать курьером: актер Мартынов из «Универа» о новой профессии в жизни
10:54
«Будем реагировать»: Захарова заявила об ответе на враждебность Прибалтики
10:22
Нейросети предсказывают будущее: ИИ стремится занять нишу гадалок и экстрасенсов
10:06
Певица Юлия Чичерина выступила перед бойцами в зоне СВО

Сейчас читают

Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети
Ускоряют старение: ТОП-5 главных ошибок в уходе за кожей лица
Светлое Христово Воскресение: история и смысл православной Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео