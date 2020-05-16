Мать подозреваемого в реабилитации нацизма объяснила поступок сына

По словам женщины, ее ребенок — очень больной человек, находящийся в тяжелом материальном положении.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

Мать одного из подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка» Ольга М. рассказала в интервью МИЦ «Известия», что могло толкнуть сына на такой поступок.

По словам женщины, никакой заинтересованности в политической идеологии такой направленности она никогда за Андреем не замечала, в дурную компанию он попасть не мог, поскольку из-за проблем со здоровьем почти не выходил из дома и ни с кем не общался. Родственница подозреваемого также рассказала, что в последнее время ее сыну было очень трудно в материальном плане — он получает пенсию около семи тысяч рублей и иногда подрабатывает игрой на саксофоне. Также Андрей Ш. якобы довольно сильно переживал из-за одиночества.

«Он очень больной человек. Инвалид второй группы, пожизненно», — рассказала Ольга.

По ее словам, у Андрея развилась депрессия, он хотел лечь в больницу, но из-за коронавируса все лечебные учреждения сейчас закрыты.

Андрей Ш. из Самары — один из четверых подозреваемых, в отношении которых Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «реабилитация нацизма». Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса одного из молодых людей. Он объяснил содеянное «неудачной шуткой».

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