Загрузивший фото нациста на сайт «Бессмертного полка» назвал это шуткой

Один из подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе шествия «Бессмертный полк — онлайн» назвал свои действия «шуткой, которая не удалась». Кадры его признания опубликовал СК РФ.

По данным следствия, подозреваемые размещали на сайтах акции фотографии нацистских преступников. В отношении них возбуждены уголовные дела, по местам их жительства проведены обыски. Правоохранителями изъяты мобильные устройства и компьютерная техника.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — сообщили в Следственном комитете РФ.

Следственные мероприятия проводились сразу в четырех городах РФ: Перми, Самаре, Волгограде и Ульяновске. Именно там проживают подозреваемые.

Ранее 5-tv.ru писал, что установлены личности четверых подозреваемых в провокации в ходе «Бессмертного полка».