Умер инфицированный коронавирусом бывший сенатор Виктор Шудегов. О смерти политика сообщили в отделении партии «Справедливая Россия», членом которой он являлся.

«16 мая ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения Политической партии „Справедливая Россия“ в Удмуртской Республике, бывший сенатор от Удмуртской Республики, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов», — говорится в сообщении удмуртского регионального отделения партии.

Причиной смерти однопартийцы назвали коронавирусную инфекцию. Бывшему члену Совета Федерации было 67 лет.

Академик РАН доктор физико-математических наук, профессор Виктор Шудегов в период с 1999 по 2000 года занимал пост вице-премьера правительства Удмуртии. В 2000–2001 годах был председателем Госкомитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 2001 года — представитель правительства республики в Совете Федерации. В 2002–2007 годах Шудегов занимал пост председателя Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. В 2007–2016 годах являлся заместителем председателя комитета Госдумы по образованию.

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