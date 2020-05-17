Охранник московского магазина расстрелял из травматического пистолета двух человек
В настоящий момент предполагаемый злоумышленник задержан полицией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на востоке Москвы в районе Новогиреево. По предварительным данным, между охранником магазина и двумя мужчинами произошел конфликт возле супермаркета на улице Прокатной, дом 2. В результате сотрудник магазина, предположительно, достал травматический пистолет и открыл огонь. Сейчас он задержан.
Один из пострадавших доставлен в больницу, другой — в участок полиции. Согласно информации ТАСС, все участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга расстрелял из травматического пистолета своего собутыльника.
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