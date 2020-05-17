Охранник московского магазина расстрелял из травматического пистолета двух человек

Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на востоке Москвы в районе Новогиреево. По предварительным данным, между охранником магазина и двумя мужчинами произошел конфликт возле супермаркета на улице Прокатной, дом 2. В результате сотрудник магазина, предположительно, достал травматический пистолет и открыл огонь. Сейчас он задержан.

Один из пострадавших доставлен в больницу, другой — в участок полиции. Согласно информации ТАСС, все участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Петербурга расстрелял из травматического пистолета своего собутыльника.