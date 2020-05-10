Житель Петербурга расстрелял из «травмата» своего собутыльника

Житель Петербурга расстрелял из травматического пистолета своего собутыльника. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел днем 10 мая в квартире одного из домов по Планерной улице в Приморском районе.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что двое мужчин устроили застолье, во время которого между ними произошел конфликт. В ходе перепалки 58-летний хозяин квартиры выхватил пистолет и выстрелил своему гостю в ногу. Пострадавший сумел покинуть жилище своего приятеля и попросил о помощи.

Предполагаемый злоумышленник отказался открывать дверь полицейским. Правоохранителям пришлось взломать ее и задержать подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший госпитализирован. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек погиб в результате стрельбы в квартире в Москве.