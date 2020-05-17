«Коты не летают»: юзеры не поняли, зачем Анита Цой подбросила вверх питомца
Певица искренне удивилась, что кого-то возмутила невинная, по ее мнению, выходка.
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Фото, видео: Instagram @anitatsoy
Анита Цой вызывала волну критики в собственный адрес, поделившись с подписчиками в Instagram видео, как она радуется радуге. Причиной тому стал странный поступок певицы: любовалась явлением природы она с котом на руках. От переполнявших ее эмоций артистка вдруг решила подкинуть животное в воздух. Правда, поймать домашнего питомца ей не удалось.
«Кто же знал, что коты не летают!» — задорно подписала она ролик.
Поклонники в комментариях не разделили восторга артистки. Многие упрекнули ее в жестоком обращении с любимцем.
«Как так можно с животным? Я в шоке!»
«Анита, вы в следующий раз тигра или пуму, или рысь вот так подкиньте»
«Анита, это же живое существо, что вы делаете?!»
«Такую глупость пустить в ленту»
«Звезды сходят с ума. Животное очень жаль», — писали фолловеры.
Сама Анита Цой очень удивилась, прочтя негативные замечания фанатов. Она заверила, что с ее Дымком все в порядке, и она никак не ожидала, что среди ее подписчиков есть люди с такой тонкой душевной организацией.
Впрочем, своеобразным чувством юмора и неординарным подходом к жизни отличается не только сама звезда, но и ее отпрыск. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне.
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