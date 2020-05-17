Когда в Подмосковье частично снимут ограничения?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, когда может начаться частичный выход региона из режима самоизоляции.

По словам Андрея Воробьева Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые необходимы для частичного запуска экономики, уже в понедельник, 18 мая. К таким критериям относятся: коэффициент распространения заражений ниже единицы, хороший уровень тестирования на COVID-19 и 50% свободных коек.

«Мы койки запускаем каждый день. Поэтому, скорее всего, Бог даст, по всем трем показателям мы будем соответствовать к понедельнику. Но запускать сразу все мы не имеем права», — отметил глава региона.

Частичное снятие ограничений, по словам губернатора Подмосковья, затронет промышленные предприятия, на которых высокая автоматизация и не требуется работа большого числа сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 12 мая в Подмосковье начал действовать масочный режим. Пассажиров без средств индивидуальной защиты имеют право не пустить в общественный транспорт или магазин.

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