За соблюдением мер предосторожности будут следить правоохранители, проверяющие у пассажиров наличие пропусков.

Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Людей без масок перестанут пускать в общественный транспорт в Подмосковье с 12 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует издание чиновницу.

Следить за соблюдением распоряжения будут сотрудники областного Минтранса вместе с Росгвардией и полицией, которые сейчас ежедневно проверяют у граждан наличие пропусков. При необходимости они будут раздавать маски.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, постановление о введении в Московской области масочного режима подписал 1 мая губернатор региона Андрей Воробьев. При этом до 12 мая норма носит рекомендательный характер, а затем ношение масок станет обязательным.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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