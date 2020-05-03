Пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая
За соблюдением мер предосторожности будут следить правоохранители, проверяющие у пассажиров наличие пропусков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Людей без масок перестанут пускать в общественный транспорт в Подмосковье с 12 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анну Кротову.
«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует издание чиновницу.
Следить за соблюдением распоряжения будут сотрудники областного Минтранса вместе с Росгвардией и полицией, которые сейчас ежедневно проверяют у граждан наличие пропусков. При необходимости они будут раздавать маски.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, постановление о введении в Московской области масочного режима подписал 1 мая губернатор региона Андрей Воробьев. При этом до 12 мая норма носит рекомендательный характер, а затем ношение масок станет обязательным.
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