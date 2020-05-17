Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Странное и вместе с тем серьезное ДТП произошло в воскресенье днем в пригороде Санкт-Петербурга Колпино. Момент аварии запечатлела камера наблюдения. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru видно, как по практически пустой улице едет Renault оливкового цвета и притормаживает на перекрестке у пешеходного перехода.

К «зебре» тем временем подходит женщина и смело ступает на проезжую часть перед стоящей машиной. В это время автомобиль неожиданно начинает движение, сбивает пешехода и проезжает колесом по ноге.

Водитель место происшествия не покинул и сразу выскочил из машины, чтобы оказать помощь пострадавшей. О ее состоянии пока ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ДТП в другом пригороде Санкт-Петербурга — в Курортном районе иномарка сбила на пешеходном переходе велосипедиста.

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