Иномарка притормозила перед «зеброй», а затем сбила пешехода — видео странного ДТП в Петербурге
Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Странное и вместе с тем серьезное ДТП произошло в воскресенье днем в пригороде Санкт-Петербурга Колпино. Момент аварии запечатлела камера наблюдения. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru видно, как по практически пустой улице едет Renault оливкового цвета и притормаживает на перекрестке у пешеходного перехода.
К «зебре» тем временем подходит женщина и смело ступает на проезжую часть перед стоящей машиной. В это время автомобиль неожиданно начинает движение, сбивает пешехода и проезжает колесом по ноге.
Водитель место происшествия не покинул и сразу выскочил из машины, чтобы оказать помощь пострадавшей. О ее состоянии пока ничего не известно.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео ДТП в другом пригороде Санкт-Петербурга — в Курортном районе иномарка сбила на пешеходном переходе велосипедиста.
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