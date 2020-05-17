Количество заразившихся COVID-19 в России на 17 мая281 752 человек! Число погибших — 2 631!

«Встаю беспокойно, сажусь замечательно»: Сын Никаса Сафронова о фобиях после конфуза в туалете самолета

|
Светлана Александрова
63

Лука Затравкин не перестал пользоваться авиатранспортом даже после того, как застрял на унитазе лайнера в ноябре 2019 года.

«Встаю беспокойно, сажусь замечательно»: Сын Никаса Сафронова о фобиях после конфуза в туалете самолета

Фото: Instagram @lukasafronovofficial

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как чувствует себя в самолетах после прославившего его на весь мир конфуза в туалете лайнера и не боится ли теперь пользоваться унитазами. Музыкант пришел на шоу Леры Кудрявцевой, участником которого был его отец, и предсказуемо не смог избежать обсуждения этой деликатной темы. На вопрос ведущей, спокойно ли он садится в самолет посте того инцидента, неунывающий Лука ответил шуткой.

«Я вообще сажусь всегда спокойно. Я знаю, что гравитация все равно она есть. Вот встаю я беспокойно, а сажусь замечательно», — сказал он.

В самолетах же, по словам Затравкина, никаких панических атак у него не бывает, даже в туалете. Переживать чаще начинает экипаж самолета.

«Я всегда уверен в себе, иду в туалет и знаю, что все будет хорошо, из него главное вернуться. Мир не без добрых людей, мне помогут. Иногда бывает, что стюардессы начинают смеяться и закрывать лишний раз туалет, страдают окружающие. За это я переживаю», - признался Лука.

Молодой человек заявил, что разного рода смешные истории происходят с ним каждый день, и после случая в туалете он понял, что главное — поделиться ими с народом.

«Людям надо порадоваться и отвлечься, это неплохо», — сказал сын Никаса Сафронова.

Сам художник, комментируя эту историю, рассказал, что обнаружив компрометирующее видео в интернете, Лука сначала очень переживал, но быстро поменял отношение к произошедшему.

«Лука — он всегда на позитиве. Он очень переживал, пытался это убрать, пытался найти, кто разместил. Но потом превратил это в некий позитив», — заметил Сафронов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лука Затравкин рассказывал, как ему удалось победить депрессию после случая в самолете, которая продолжалась у него три недели.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Новолуние и тригон Солнца с Сатурном. Что сулят планеты знакам зодиака с 18 по 24 мая?

Последние новости

18:32
Подумайте 100 раз! Какие имена не стоит давать детям?
18:19
«Куда смотрит муж?» — поклонники заподозрили Нюшу в любви к Егору Криду
18:11
«Встаю беспокойно, сажусь замечательно»: Сын Никаса Сафронова о фобиях после конфуза в туалете самолета
17:55
Туалетная бумага вместо клавиатуры: AlyonaAlyona показала мессенджер 2020
17:41
Как День Победы в условиях самоизоляции еще больше объединил россиян
17:28
Доктор Мясников назвал эффективный, но трудноисполнимый метод защиты от COVID-19

Сейчас читают

«Просто жуть!» — шокированный Прилучный познакомился с «потерянной сестрой»
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок