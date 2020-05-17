«Встаю беспокойно, сажусь замечательно»: Сын Никаса Сафронова о фобиях после конфуза в туалете самолета

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как чувствует себя в самолетах после прославившего его на весь мир конфуза в туалете лайнера и не боится ли теперь пользоваться унитазами. Музыкант пришел на шоу Леры Кудрявцевой, участником которого был его отец, и предсказуемо не смог избежать обсуждения этой деликатной темы. На вопрос ведущей, спокойно ли он садится в самолет посте того инцидента, неунывающий Лука ответил шуткой.

«Я вообще сажусь всегда спокойно. Я знаю, что гравитация все равно она есть. Вот встаю я беспокойно, а сажусь замечательно», — сказал он.

В самолетах же, по словам Затравкина, никаких панических атак у него не бывает, даже в туалете. Переживать чаще начинает экипаж самолета.

«Я всегда уверен в себе, иду в туалет и знаю, что все будет хорошо, из него главное вернуться. Мир не без добрых людей, мне помогут. Иногда бывает, что стюардессы начинают смеяться и закрывать лишний раз туалет, страдают окружающие. За это я переживаю», - признался Лука.

Молодой человек заявил, что разного рода смешные истории происходят с ним каждый день, и после случая в туалете он понял, что главное — поделиться ими с народом.

«Людям надо порадоваться и отвлечься, это неплохо», — сказал сын Никаса Сафронова.

Сам художник, комментируя эту историю, рассказал, что обнаружив компрометирующее видео в интернете, Лука сначала очень переживал, но быстро поменял отношение к произошедшему.

«Лука — он всегда на позитиве. Он очень переживал, пытался это убрать, пытался найти, кто разместил. Но потом превратил это в некий позитив», — заметил Сафронов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лука Затравкин рассказывал, как ему удалось победить депрессию после случая в самолете, которая продолжалась у него три недели.