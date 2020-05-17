«Точная копия Шарикова»: Малиновская пошутила над собой после пластики
39-летняя теледива вновь посетила хирурга.
Фото: Instagram @malinovskaya_tv, @drseymuraliev
Телеведущая Маша Малиновская вновь решилась отправиться к пластическому хирургу. На этот раз «экзекуция» состояла из эндоскопической подтяжки лица, блефаропластики и липофилинга век, а проводил их врач Сеймур Алиев, клиентами которого являются многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
Доктор разместил в Instagram видео как подготовки, так и самой операции 39-летней Марии. Сначала Алиев сделал кадры теледивы в анфас и профиль, а затем приступил непосредственно к самому хирургическому процессу под общим наркозом пациентки.
Как рассказала потом Маша, операция заняла не более часа. Она показала свою забинтованную голову и поиронизировала над собой.
«Сейчас я точная копия Шарикова» из «Собачьего сердца», — отметила она, комментируя свой внешний вид.
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Короткое видео-отчет о том, как прошла операция у @malinovskaya_tv
Подписчики поразились мастерству врача и той непринужденной атмосфере, в которой он «поработал» над Машиным лицом.
«Какое же счастье, что она попала именно к вам в руки»
«Класс! Тоже очень хочу такую подтяжку»
«Просто волшебник сказать банально, врач, который любит свою профессию и выполняет ее на пять с плюсом».
Ранее Маша Малиновская рассказала поклонникам обо всех пластических операциях на своем лице для того, чтобы быть с ними честной.
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