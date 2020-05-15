Телеведущая призналась, что жалеет о манипуляциях с внешностью, сделанных в юности.

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Фото, видео: Instagram @malinovskaya_tv

Телеведущая, модель и экс-депутат Маша Малиновская на своей странице в Instagram рассказала подписчикам обо всех пластических операциях на лице. 39-летняя знаменитость отметила, что решила быть честной с поклонниками.

«Хочу сделать своеобразный каминг-аут, быть честной с вами и признаться во всех хирургических манипуляциях с лицом», — написала Маша Малиновская.

Instagram @malinovskaya_tv

Женщина поведала, что сделала успешную ринопластику, которой осталась довольна. Помимо прочего, коррекции были подвергнуты щеки телеведущей. Маша Малиновская добавила, что ей провели эндоскопическую подтяжку верхней трети лица и висков. Также были сделаны блефаропластика, липофилинг век и «лисий взгляд».

Последние манипуляции, по словам знаменитости, были сделаны всего пару дней назад. Маша Малиновская призналась, что еще неоднократно удаляла биополимер из губ.

Телеведущая призвала женскую половину подписчиков делать пластические операции только в двух случаях — при возрастных или имиджевых проблемах, которые отравляют жизнь.

Маша Малиновская подчеркнула, что до сих пор жалеет о вмешательствах в свою внешность, на которые отважилась в юные годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маша Малиновская давно живет без секса.

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