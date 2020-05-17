Тина Канделаки рассказала, как едва не облысела

44-летняя теледива дала бесценные советы, как спасти шевелюру.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Телепродюсер и известная ведущая Тина Канделаки рассказала о катастрофической для большинства представительниц прекрасного пола ситуации — угрозе облысения. 44-летняя теледива призналась, что природа не наделила ее шикарной гривой, а после второй беременности и вовсе волосы стали активно выпадать.

«Я испугалась, что скоро меня ждет парик», — написала она в Instagram.

Instagram @tina_kandelaki

Тогда Тина решила срочно решать этот вопрос и обратилась к трихологу — врачу-дерматологу, который занимается диагностикой, профилактикой и лечением заболеваний волос и кожи головы.

В итоге, шаг за шагом теледиве удалось не только восстановить утраченное, но и значительно улучшить свою шевелюру.

Канделаки также дала несколько советов по уходу за волосами: ⠀

  • Обязательное применение пилинга для кожи головы — это ускоряет кровообращение, стимулирует рост волос.⠀
  • Необходимо хотя бы пять минут в день делать точечный массаж головы — это также усиливает приток крови к волосам.
  • Важно укреплять корни волос специальными шампунями.
  • Мыть с мылом расчески раз в семь — десять дней.

Кроме того, нужно включить в свой рацион питания достаточное количество белка, ведь волос на 85% состоит из белка под названием кератин. В противном случае волосы становятся тусклыми, безжизненными и ломкими.

«Другие важные элементы для красоты ваших волос: омега 3 (рыба, орехи, творог), витамины группы B (яйца, бобовые, бананы)», — добавила она.

В довершении Канделаки продемонстрировала, как за пару минут уложить с помощью геля кучерявые волосы.

Подписчицы теледивы поблагодарили ее за рекомендации и наперебой стали делиться своими секретами красоты.

«Спасибо за пост! Я очень люблю масла для кончиков волос и минимум фенов-утюжков»

«Тина, спасибо за советы. У меня тоже была проблема с волосами, на нервной почве»

«Вы невероятно красивая! Просто глаз не отвести!».

Ранее Тина Канделаки рассказывала о своем диетическом меню.

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