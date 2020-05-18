Светская львица с большим удовольствием снялась в образе пожилой дамы для проекта супруга, режиссера Константина Богомолова.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Участие в съемках нового сериала Константина Богомолова доставило большое удовольствие его супруге Ксении Собчак. Об этом телеведущая рассказала подписчикам в Instagram.

Как писал 5-tv.ru, в проекте «Безопасные связи» действие происходит в видеочате. Светская львица исполняет роль пожилой матери главного героя. Для этого режиссер искусственно состарил жену с помощью компьютерной программы. Многие поклонники звезды восприняли это с негодованием и посчитали издевательством со стороны автора. Сама Собчак с ними в корне не согласна.

«Многие актрисы живут с режиссерами ради эффектных, крутых ролей. Признаюсь, я — не исключение. Спасибо Константину Богомолову за то, что наконец нашел точнейший образ! Комические старушки — это мое! А если серьезно, это прекрасный̆ сериал. Я невероятно горжусь тобой, по этим монологам можно выпускать отдельную книгу», — написала Ксения в микроблоге.

Instagram @xenia_sobchak

На этот раз согласившихся с ней оказалось больше. Узнав мнение Собчак об этой работе, фанаты смягчили отношение к ее роли. А другие пришли в восторг с самого начала.

«Хорошая старушка. Столько хитрости, огня в этих глазах! Я бы с удовольствием посмотрела сериал с вами, Ксения»;

«Ксения, ты супер-актриса. Рассмешила вечером, хоть вроде смеяться и не над чем»;

«Это лучшая роль!» — ответили пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак придумала прозвище Богомолову.

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