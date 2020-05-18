Акция «Ночь музеев» впервые прошла в онлайн-формате
Более ста заведений виртуально распахнули свои двери.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Солунин, 5-tv.ru
Впервые в онлайн-формате прошла одна из самых популярных в нашей стране акций «Ночь музеев». Галереи, выставочные пространства, экспозиции древностей — более ста музеев виртуально распахнули двери. И получилось, что для каждого посетителя экскурсия была индивидуальной. В особенную атмосферу погрузился корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа.
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