Акция «Ночь музеев» впервые прошла в онлайн-формате

Впервые в онлайн-формате прошла одна из самых популярных в нашей стране акций «Ночь музеев». Галереи, выставочные пространства, экспозиции древностей — более ста музеев виртуально распахнули двери. И получилось, что для каждого посетителя экскурсия была индивидуальной. В особенную атмосферу погрузился корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.

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