Американское издание рассказало о «морском монстре» России
По словам авторов публикации, высокоскоростное транспортное средство может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году.
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Фото, видео: Ckbspk.ru
Американское издание We Are the Mighty рассказало о «морском монстре» России. Авторы материала утверждают, что высокоскоростное судно на динамической воздушной подушке «Чайка» А-050 может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году.
Отмечается, что на подобные экранопланы в СССР возлагали большие надежды. Машины проектов «Лунь» и «Орленок» имели универсальные сочетания функций самолетов и судов. Первые были способны разогнаться до 500 километров в час, несли на борту противокорабельные ракеты и были почти незаметными для радаров. Экранопланы «Орленок» могли вместить до 150 солдат и несколько боевых машин пехоты.
В настоящее время инженеры разрабатывают новое поколение высокоскоростных судов. Благодаря современным материалам А-050 весит порядка 50 тонн и может принять на борту до сотни солдат или 9000 килограммов груза.
Мощные авиадвигатели позволят экраноплану разогнаться до 450 километров в час. Машина сможет передвигаться по воде, льду и ровной степи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили эффективность «странного» российского патрона.
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