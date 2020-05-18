По словам авторов публикации, высокоскоростное транспортное средство может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Ckbspk.ru

Американское издание We Are the Mighty рассказало о «морском монстре» России. Авторы материала утверждают, что высокоскоростное судно на динамической воздушной подушке «Чайка» А-050 может быть введено в эксплуатацию уже в 2020 году.

Отмечается, что на подобные экранопланы в СССР возлагали большие надежды. Машины проектов «Лунь» и «Орленок» имели универсальные сочетания функций самолетов и судов. Первые были способны разогнаться до 500 километров в час, несли на борту противокорабельные ракеты и были почти незаметными для радаров. Экранопланы «Орленок» могли вместить до 150 солдат и несколько боевых машин пехоты.

В настоящее время инженеры разрабатывают новое поколение высокоскоростных судов. Благодаря современным материалам А-050 весит порядка 50 тонн и может принять на борту до сотни солдат или 9000 килограммов груза.

Мощные авиадвигатели позволят экраноплану разогнаться до 450 километров в час. Машина сможет передвигаться по воде, льду и ровной степи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили эффективность «странного» российского патрона.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?

Последние новости

8:16
Мужчины каких знаков зодиака никогда вас не полюбят?
8:07
Американское издание рассказало о «морском монстре» России
7:56
Террористы обстреляли несколько городов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия
7:49
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 18 мая
7:42
Хакеры потребовали 42 миллиона долларов за компромат на Дональда Трампа
7:36
Видео: в Сочи девушка уцелела после падения с мотоцикла на большой скорости

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок