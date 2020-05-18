В день запуска артист обещает показать первое видео о том, как его вдохновила на выбор профессии Алиса Фрейндлих.

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Фото, видео: Instagram @stassadal

Все больше звезд уходит с телевидения в YouTube, запуская собственные каналы, чтобы ни от кого не зависеть. Присоединился к этому движению и актер Станислав Садальский. В Instagram он анонсировал открытие своего канала, обратившись к подписчикам.

«Ох, замутим! Мало не покажется никому!» — пообещал артист.

В посте с анонсом он объяснил свое решение так.

«Одни друзья хороши вдали, другие — вблизи; тот, кто не очень пригоден для беседы, бывает превосходен в Instagram. Расстояние в YouTube сглаживает изъяны, невыносимые при близком общении», — написал Садальский.

Пока на самом канале почти пусто, но уже висит анонс первого видео. 18 мая в 20:00 Садальский обещает рассказать о том, как его вдохновила стать актером Алиса Фрейндлих. Пока у артиста чуть больше трех тысяч подписчиков.

В комментариях поклонники поздравляли Садальского с новым начинанием и желали ему удачи.

«Большому кораблю — большое плавание!»

«Такое событие пропустить непозволительно!»

«Вы отсюда не пропадайте только, не бросайте нас!» — писали фанаты.

Актер действительно часто балует публику интересным контентом. Ранее 5-tv.ru писал, как Стас Садальский показал неизвестную внучку Высоцкого.

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