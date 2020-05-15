Актер рассказал, что девушка знает о родстве с великим поэтом и актером и гордится им.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler; Instagram @stassadal

Актер Станислав Садальский поделился с подписчиками в Instagram архивными фотографиями возлюбленной Владимира Высоцкого — актрисы Театра на Таганке Татьяны Иваненко. Также он поведал о малоизвестной внучке великого поэта.

«О своем родстве с Высоцким знает и гордится этим. 21-летняя Арина не актриса — она учится в Московском государственном медико-стоматологическом университете», — написал Садальский.

Instagram @stassadal

По его словам, роман Татьяны Иваненко с Высоцким закрутился в 60-е годы. В 1972-м у нее родилась дочь, Анастасия, хотя в тот момент поэт уже встречался с Мариной Влади. Известно, что сам он не признавал ребенка официально, но и не опровергал слухи об отцовстве. Внучка у его бывшей возлюбленной родилась в 1999 году.

«Для Тани Владимир был главной любовью в жизни — она на него буквально молилась. И понимала, что встречается с гением…» — рассказал Садальский.

Владимир Высоцкий встречался со многими женщинами, был трижды женат. Но главной его музой принято считать последнюю супругу Марину Влади. Французская актриса была с поэтом десять лет вплоть до его смерти. Сейчас ей 82 года, она живет уединенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как историк моды Васильев показал фото со дня знакомства с Мариной Влади 33 года назад.

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